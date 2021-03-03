CANLI I Ankaragücü Galatasaray canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

LİGDE 8 MAÇTIR KAZANIYOR

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonra oynadığı 8 mücadelenin hepsinden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte; Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurumspor'u mağlup etti. Aslan bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 26 karşılaşmada kalesinde 19 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 13 maçta da kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 52 golle, 56 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.