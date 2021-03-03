03 Mart 2021, Çarşamba
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CANLI I Ankaragücü Galatasaray canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

'in 28. haftasında sahasında 'ı konuk edecek. Zirvede yer alan ve 8 maçtır galibiyet alan Galatasaray, zorlu Ankaragücü deplasmanını da kayıpsız geçmek istiyor. Ankaragücü ise ile çıkışa geçmek istiyor. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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CANLI I Ankaragücü Galatasaray canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak.

11'LER

Ankaragücü: (Muhtemel) Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Lukasik, Voca, Lobhanidze, Endri Çekici, Emre Güral, Börven.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mohamed.

LUYİNDAMA ŞOKU

Sarı kırmızılı kulüpte Chrtistian Luyindama, maç kadrosuna dahil edilmedi.

100. RANDEVU

Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 99 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 62 kez sahadan galip ayrılırken, 18 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın attığı 205 gole, başkent ekibi 85 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

SON 10 MAÇ

Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan hepsi lig olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılıların üstün bulunuyor. Bu 10 müsabakada Aslan 6 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçı ise Ankara ekibi kazandı. 1 mücadelede eşitlik bozulmadı.

LİGDE 8 MAÇTIR KAZANIYOR

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonra oynadığı 8 mücadelenin hepsinden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte; Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurumspor'u mağlup etti. Aslan bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 26 karşılaşmada kalesinde 19 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 13 maçta da kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 52 golle, 56 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 13 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 4 mağlubiyet alırken, 21 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü. Aslan ligde dış sahada son oynadığı 4 maçta da (Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Alanyaspor) rakiplerini mağlup etti.

MOSTAFA MOHAMED TAKIMI SIRTLIYOR

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed attığı gollerle takımının lider olmasında büyük rol oynuyor. 23 yaşındaki futbolcu ligde görev aldığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Muhammed son oynanan BB Erzurumspor müsabakasında 2 gol kaydederek galibiyeti getiren isim oldu. Mısırlı futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

BELHANDA, LUYINDAMA VE TAYLAN SINIRDA

Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Christian Luyindama ve Younes Belhanda karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde İstanbul'da oynayacakları Sivasspor mücadelesinde yer alamayacak.
Cezası biten Oğulcan Çağlayan, Teknik Direktör 'in görev vermesi halinde oynayabilecek. Marcelo Saracchi ile Emre Taşdemir'in ise sakatlıkları bulunuyor.

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