BB Erzurumspor ile Karagümrük 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında BB Erzurumspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

BB ERZURUMSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Leo, Bergdich, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk, Rashani, Gomes

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech

:: MAÇTAN DAKİKALAR ::

11. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Borini ceza sahası dışından sert vurdu top farklı şekilde auta çıktı.

13. dakikada BB Erzurumspor'un sağ kanatta kazandığı serbest vuruşu kullanan Cenk Ahmet ceza sahasına ortaladı. Omolo kafayı vurdu ancak kaleci Viviano topa sahip oldu.

16. dakikada Omolo'nun pasına hareketlenen Gomes, Bertolacci'nin müdahalesi ile yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Atıf Chahechouhe topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

24. dakikada konuk takımın sağ kanattan geliştirdiği atakta Ndao'nun ceza sahasına yaptığı ortaya kaleci Szumski çıkarak tehlikeyi büyümeden önledi.

30. dakikada Bertolacci'nin ceza sahasına doldurduğu topla sağ çaprazda buluşan Sobiech sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

40. dakikada Cenk Ahmet'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Costa ceza sahası içerisinde kafayı vurdu ancak kaleci Viviano topa sahip oldu.

42. dakikada Rashani'nin kullandığı serbest vuruşta Costa'nın kafası vuruşu az farkla yandan auta çıktı.