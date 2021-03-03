Ankaragücü Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? 2021 Ankaragücü GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Lider Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Ankaragücü, Süper Lig'de 100. kez karşı karşıya gelecek. Başkent ekibi, ligde çıktığı 25 maçta 20 puanla son sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım ise topladığı 57 puanla lider durumda bulunuyor. Peki, Ankaragücü Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? Ankaragücü GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Galatasaray maçı 3 Mart Çarşamba yani bugün saat 19.00'da başlayacak. Eryaman Stadı'nda hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.