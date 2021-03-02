02 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu

Son dakika haberi...'nın 'ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu. Karşılaşmaların başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 02.03.2021
ABONE OL
A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 27 Mayıs Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya Stadı'nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

Karşılaşmaların başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA