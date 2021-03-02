İrfan Can Kahveci transfer sürecini ilk kez anlattı!

TRANSFER SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Emre Belözoğlu benim gelişimimde en önemli isimlerden biriydi. Burada gelişimimi tamamlamak için yine yardımcı olacaktır. Transfer sürecim şöyle gelişti; Ben Başakşehir'in sözleşmeli oyuncusuydum. Kimseyle konuşmadım, hiçbir açıklamam da olmadı. Göksel Başkan ile kulübün menfaatleri ve benim isteğim doğrultusunda en iyisini yapmaya çalıştık ve sonucunda da Fenerbahçe'ye geldim.