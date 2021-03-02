Galatasaray'da Falcao ve Babel gözden çıkarıldı!
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına çok iyi bir başlangıç yaparak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da gözler sezon sonu transfer dönemine çevrildi. Sarı kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı Mohamed'in yükselen performansı sonrası bekleneni bir türlü veremeyen Falcao ve Babel gözden çıkarıldı.
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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, attığı gollerle Aslan'ı zirveye çıkardı. Falcao ve Babel'i gölgede bırakan Mısırlı futbolcu artık Galatasaray'ın birinci forveti konumunda. Önümüzdeki sezon Mohamed'e sadece 725 bin dolar verecek olan sarı kırmızılı ekip, kulübede oturan Falcao - Babel ikilisine 7.5 milyon Euro ödeyecek. Galatasaray bu parayı ödemek istemiyor.
Söz konusu iki yıldız ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Galatasaray, sezon sonunda 35 yaşındaki oyuncularıyla yollarını ayırmaya çalışacak. Maaş bütçesinde 7.5 milyon Euro tasarruf etmenin planlarını yapan Galatasaray, Falcao ve Babel'e bonservislerini vermeye hazır.