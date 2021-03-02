Galatasaray'da Falcao ve Babel gözden çıkarıldı!

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, attığı gollerle Aslan'ı zirveye çıkardı. Falcao ve Babel'i gölgede bırakan Mısırlı futbolcu artık Galatasaray'ın birinci forveti konumunda. Önümüzdeki sezon Mohamed'e sadece 725 bin dolar verecek olan sarı kırmızılı ekip, kulübede oturan Falcao - Babel ikilisine 7.5 milyon Euro ödeyecek. Galatasaray bu parayı ödemek istemiyor.