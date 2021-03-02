02 Mart 2021, Salı
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Bursaspor'da Ali Akman'ın sözleşmesi feshedildi!

Son dakika haberine göre; . Lig ekibi , sezon sonu için ekibi ile sözleşme imzalayn ve kadro dışı bırakılan 'ın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

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Giriş Tarihi: 02.03.2021
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Bursaspor'da Ali Akman'ın sözleşmesi feshedildi!

TFF 1'inci Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Ali Akman, ara transfer döneminin son günlerinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintrach Frankfurt takımı ile anlaşması nedeniyle Bursaspor'da süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Bursaspor Kulübü, oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirerek sözleşmenin feshedilmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ali Akman'ın sözleşmesinin 1 Mart 2021 tarihi itbariyle karşılıklı feshedildiği ortaya çıktı.

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