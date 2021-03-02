Hatayspor, Boupendza'ya gelen transfer tekliflerini açıkladı!

"AKINTOLA'YA ÇİN'DEN 3.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF GELDİ"

Başkan Savaş, Boupendza'nın Krasnodar takımı ile prensipleri nedeniyle ile anlaşamadığını belirterek, "David Akintola'ya Çin'den 3.5 milyon Euro'luk bir teklif vardı. Onun dışında devre arasında son güne kadar Boupendza'ya Rusya'dan teklif vardı.

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Ukrayna ve Rusya takımlarından. Bunların dışında İtalya ve İngiltere'den 2 teklif vardı. İyi bir paraya anlaşmıştık Krasnodar takımı ile. Boupendza da anlaşmıştı ama son toplantıda kulübün genel müdürü ile anlaşamamışlar.