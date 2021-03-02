Trabzonspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu ve Cüneyt Çakır'a büyük tepki: Pozisyonlar aynı kararlar farklı!

DAHA HAFİFLERİNE ÇALINDI!

Bu sezon içerisinde Başakşehir-Galatasaray, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe, Çaykur Rizespor- Galatasaray ve Başakşehir-Denizlispor maçlarında ise daha hafif dirseklere penaltı çalındı.