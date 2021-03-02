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Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu ve Cüneyt Çakır'a büyük tepki: Pozisyonlar aynı kararlar farklı!

Trabzonspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu ve Cüneyt Çakır'a büyük tepki: Pozisyonlar aynı kararlar farklı!

, derbisinin hakemi ve VAR hakemi ’a tepkili… Maçın son dakikalarında ’nın Trabzonsporlu Bakasetas’ın yüzüne ceza sahası içinde vurduğu dirseği es geçen hakem ekibine yönelik tepkiler gittikçe artıyor…

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Giriş Tarihi: 02.03.2021
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Trabzonspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu ve Cüneyt Çakır'a büyük tepki: Pozisyonlar aynı kararlar farklı!

, derbisinin hakemi ve VAR hakemi 'a tepkili… Maçın son dakikalarında 'nın Trabzonsporlu Bakasetas'ın yüzüne ceza sahası içinde vurduğu dirseği es geçen hakem ekibine yönelik tepkiler gittikçe artıyor…

DAHA HAFİFLERİNE ÇALINDI!
Bu sezon içerisinde -, -Fenerbahçe, Çaykur Rizespor- Galatasaray ve Başakşehir- maçlarında ise daha hafif dirseklere penaltı çalındı.

PUAN ALMAMIZ ENGELLENDİ
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu yaptığı açıklamada, "Burada bir art niyet yoktur diyemeyiz. Net bir şekilde maçtan puan almamızın önüne geçildi" ifadelerini kullandı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK
Bordo-Mavili Yönetim, Fenerbahçe derbisinde penaltılarının güme gittiğini ifade ederken önümüzdeki günlerde bu tepkisini daha sert ve net bir şekilde dile getirmeleri bekleniyor.

YEREL MEDYA: KARANLIK TİPLER ÇALDI GÖTÜRDÜ
Trabzon yerel medyası Fenerbahçe derbisinin tartışılan hakemleri Yaşar Kemal Uğurlu ve Cüneyt Çakır'a adeta öfke kustu... Sonnokta gazetesi, "Karanlık tipler çaldı götürdü", "'i kurtarma operasyonunda görevlerini tamamladılar" ifadelerini kullandı.

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