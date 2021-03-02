Trabzonspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu ve Cüneyt Çakır'a büyük tepki: Pozisyonlar aynı kararlar farklı!
Trabzonspor, Fenerbahçe derbisinin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR hakemi Cüneyt Çakır’a tepkili… Maçın son dakikalarında Fenerbahçeli Valencia’nın Trabzonsporlu Bakasetas’ın yüzüne ceza sahası içinde vurduğu dirseği es geçen hakem ekibine yönelik tepkiler gittikçe artıyor…
Trabzonspor, Fenerbahçe derbisinin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR hakemi Cüneyt Çakır'a tepkili… Maçın son dakikalarında Fenerbahçeli Valencia'nın Trabzonsporlu Bakasetas'ın yüzüne ceza sahası içinde vurduğu dirseği es geçen hakem ekibine yönelik tepkiler gittikçe artıyor…
DAHA HAFİFLERİNE ÇALINDI!
Bu sezon içerisinde Başakşehir-Galatasaray, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe, Çaykur Rizespor- Galatasaray ve Başakşehir-Denizlispor maçlarında ise daha hafif dirseklere penaltı çalındı.
PUAN ALMAMIZ ENGELLENDİ
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar yaptığı açıklamada, "Burada bir art niyet yoktur diyemeyiz. Net bir şekilde maçtan puan almamızın önüne geçildi" ifadelerini kullandı.
YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK
Bordo-Mavili Yönetim, Fenerbahçe derbisinde penaltılarının güme gittiğini ifade ederken önümüzdeki günlerde bu tepkisini daha sert ve net bir şekilde dile getirmeleri bekleniyor.
YEREL MEDYA: KARANLIK TİPLER ÇALDI GÖTÜRDÜ
Trabzon yerel medyası Fenerbahçe derbisinin tartışılan hakemleri Yaşar Kemal Uğurlu ve Cüneyt Çakır'a adeta öfke kustu... Sonnokta gazetesi, "Karanlık tipler çaldı götürdü", "Fener'i kurtarma operasyonunda görevlerini tamamladılar" ifadelerini kullandı.