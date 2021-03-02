CANLI | Gaziantep FK Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle!
Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Ligde son viraja girilirken potaya girmek isteyen Gaziantep FK ve Gençlerbirliği, 3 puan için sahada.
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Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı başlıyor. Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.
Maç öncesinde 40 puan ile ligin 7. sırasında yer alan Gaziantep FK, 21 puanla 20 sırada. 16.00'da başlayan ve BeinSports ekranlarından yayınlanan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.
:: İŞTE İLK 11'LER ::
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Alin Toşça, Güray, Ertuğrul, Olkowski, Mirallas, Andre, Rashid, Maxim, Dicko
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Piris, Ömürcan, Murat, Soner, Furman, Candeias, Sefa, Lima