02 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri CANLI | Gaziantep FK Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle!

CANLI | Gaziantep FK Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'in 28. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Ligde son viraja girilirken potaya girmek isteyen Gaziantep FK ve Gençlerbirliği, 3 puan için sahada.

SPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
ABONE OL
CANLI | Gaziantep FK Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle!

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı başlıyor. Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

Maç öncesinde 40 puan ile ligin 7. sırasında yer alan Gaziantep FK, 21 puanla 20 sırada. 16.00'da başlayan ve BeinSports ekranlarından yayınlanan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

:: İŞTE İLK 11'LER ::

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Alin Toşça, Güray, Ertuğrul, Olkowski, Mirallas, Andre, Rashid, Maxim, Dicko

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Piris, Ömürcan, Murat, Soner, Furman, Candeias, Sefa, Lima

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA