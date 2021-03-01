01 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İngiliz ekipleri Beşiktaşlı yıldız Larin'in peşinde!

İngiliz ekipleri Beşiktaşlı yıldız Larin'in peşinde!

'ta flaş transfer gelişmesi... Attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan 'in performansı ekiplerinin dikkatini çekti. Ocak ayında ekiplerinden 'un 10 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı Kanadalı golcü için 'ın da sezon sonu için kolları sıvadığı öğrenildi. West Ham'ın için bir hayli istekli olduğu belirtiirken, Siyah-Beyazlılar'ın ise 26 yaşındaki golcü için en az 15 milyon Euro'luk bir bonservis talebi olduğu öne sürülüyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 01.03.2021
ABONE OL
İngiliz ekipleri Beşiktaşlı yıldız Larin'in peşinde!

Attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan Cyle Larin'in performansı İngiliz ekiplerinin dikkatini çekti. Ocak ayında Premier Lig ekiplerinden Westbromwich Albion'un 10 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı Kanadalı golcü için West Ham'ın da sezon sonu için kolları sıvadığı öğrenildi. West Ham'ın Larin için bir hayli istekli olduğu belirtiirken, Siyah-Beyazlılar'ın ise 26 yaşındaki golcü için en az 15 milyon Euro'luk bir bonservis talebi olduğu öne sürülüyor. Cyle Larin bu sezon Beşiktaş forması ile 29 maçta 16 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş-Denizlispor maçında gerilim BEŞİKTAŞ-DENİZLİSPOR MAÇINDA GERİLİM
Kartal rahat kazandı KARTAL RAHAT KAZANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA