Halı sahaların açılacağı iller belli oldu! İşte il il detaylı bilgiler...
Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından 'Yeniden Kontrollü Normalleşme' sürecinin başladığını açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Halı sahaların da açılmasına karar verildi. Peki, halı sahalar hangi şehirlerde, ne zaman açılacak? İşte bütün detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 'Yeniden Kontrollü Normalleşme' sürecinin başladığını açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Halı sahaların da açılmasına karar verildi.
Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre; düşük riskli illerde sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında halı saha tesisleri faaliyetlerini sürdürebilecek.
İŞTE HALI SAHALARIN AÇILACAĞI ŞEHİRLER
Düşük riskli (Haritada Mavi) iller arasında yer alan; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da halı sahalar faaliyetlerine başlayacak.
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.