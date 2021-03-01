Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ta flaş Cenk Tosun ve Montero gelişmesi

Süper Lig'de oynadığı son Denizlispor maçından 3-0 galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Bu maç öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın, kamp kadrosunu belirledi ve açıkladı.

Kadroda sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Montero'nun yer almadığı görüldü.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MALATYASPOR MAÇI KADROSU

KALECİ: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin

DEFANS: Valentin Rosier, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vıda, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah

HÜCUM: Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre