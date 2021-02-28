CANLI | Göztepe Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Hakem Suat Arslanboğa'nın yönettiği maçta iki ekip de 3 puan alarak kriz noktasından uzaklaşmak istiyor.

Göztepe-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

İŞTE İLK 11'LER

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Diabete, Halil, Cherif, Jahovic

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga

KASIMPAŞA'DA 4 EKSİK

Lacivert-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier, Tarkan Serbest ve Armin Hodzic ile Isaac Thelin, karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından son karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü yenerek 4 maç sonra 3 puan elde eden Kasımpaşa'nın ligde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgisi bulunuyor. 29 puan toplayan lacivert-beyazlılar, ligde 14. basamakta yer alıyor.

Ligdeki son iki maçında Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup eden Göztepe ise 32 puanla 10. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.