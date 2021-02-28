Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir? Trabzonspor ile Fenerbahçe, bugün Süper Lig'de yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 47 yılı aşkın rekabette Fenerbahçe 49, Trabzonspor 41 galibiyet elde etti. Ligde yapılan 95 karşılaşmada Fenerbahçe 38, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, sarı-lacivertlilerin gol sayısında da 126-96 üstünlüğü bulunuyor. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir? 2021 TS FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 28 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Szalai, Tisserand, Novak, Ozan, Sosa, Valencia (Osayi- Samuel), Pelkas, Mesut, Thiam

SAKAT: Gustavo, İrfan Can, Perotti, Sadık

CEZALI: Yok

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan (Kamil Ahmet), Vitor Hugo, Edgar Le, Marlon, Bakasetas, Flavio, Berat, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Anders Trondsen.

CEZALI: YOK