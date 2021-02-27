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Fernando Muslera Galatasaray'da bir ilki gerçekleştirdi

Galatasaray Kaptanı , BB Erzurumspor müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayla 300. karşılaşmasına çıktı. Muslera, ligde tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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Fernando Muslera Galatasaray'da bir ilki gerçekleştirdi

Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor ile evinde karşılaşan Galatasaray'da kaptan Muslera sarı-kırmızılılar ile ligde 300. maçında görev aldı. Uruguaylı file bekçisi tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı oyuncu olurken, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig'de en çok müsabakaya çıkan futbolcu olarak kayda geçti.

Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı futbolcular Gökçek Vederson (335), Melih Gökçek Tita (328), Mert Meriç (307) ve Fernando Muslera (300) olarak sıralandı. Nando, 36 maçta daha forma giymesi durumunda Süper Lig'in en çok forma giyen yabancı statüsündeki futbolcu olacak.
Galatasaray'a İtalya ekibi Lazio'dan 11 Ağustos 2011'de transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılar ile geçirdiği 10 sezonda 14 kez kupa sevinci yaşadı. 34 yaşındaki kaleci, 5 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü.

Muslera, 6 Şubat 2017'de Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray tarihinin 'En çok forma giyen yabancı futbolcusu' oldu. Beşiktaş maçıyla birlikte de Zoran Simoviç'in 188 maçlık rekorunu egale eden deneyimli kaleci, derbi öncesi efsane kalecinin elinden onur ödülü almıştı.

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