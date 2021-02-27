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CANLI | Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

CANLI | | Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

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Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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CANLI | Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Fatih Karagümrük sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligde inişli çıkışlı performans sergileyen Karagümrük son 2 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 37 puanla 8. sırada yer alan Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.

Konuk Aytemiz Alanyaspor ise 42 puanla 5. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi Galatasaray maçı öncesi 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Alanyaspor geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Bilal Gölen yapıyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor. Bu mücadeleyi ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Biglia, Castro, Ndao, Borini, Sobiech

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Mustafa

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