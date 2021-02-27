Çaykur Rizespor 0-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Yiğidolar'da Erdoğan Yeşilyurt, 32. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 27 yaşındaki oyuncu, gelecek hafta oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Erdoğan 2 maç ceza alması halinde ise 29. hafta oynanacak Galatasaray karşılaşmasında da takımını yalnız bırakacak.

Bu sonuçla birlikte Ç. Rizespor puanını 28'e yükseltirken, DG Sivasspor ise 32 puana ulaştı.

ÇAYKUR RİZESPOR SİVASSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKLARI ÖZET

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada ceza sahasının sol tarafından Gradelin içeri çevirdiği ortaya Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.

19. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sol kanattan İsmail Köybaşı'nın yaptığı ortada ceza sahasının içinde topla buluşan Soderlund'un kafa vuruşunda top kaleci Muammer'in kucağında kaldı.

42. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi ön cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanan Gradel'in vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

45+3. dakikada ceza hasının dışında kaleyi ortadan gören bir noktada topla buluşan Moroziuk'un şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Erik Sabo'nun vuruşunda top yandan auta çıktı.



Maçın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmayında Rize'de puanlar paylaşıldı.





Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Kemal Çetin xx, Murat Ergin Gözütok xx



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, İsmail Köybaşı xx (Milan Skoda dk. 46 x), Selim Ay xx, Emir Dilaver x, Mykola Morozyuk xx (Fabricio Baiano dk. 76 x), Yassine Meriah x, Erik Sabo xx (Konrad Michalak dk. 68 x), Yasin Pehlivan xx, Damjan Djokovic x, Alexander Soderlund xx, Braian Samudio xx (Dario Melnjak dk. 85 ?)

Yedekler: Zafer Görgen, Montassar Talbi, Onur Bulut, Mithat Pala, Abdullah Durak, Tunay Torun

Teknik Direktör: Marius Minel Sumudica

DG Sivasspor: Muammer Yıldırım xx (Ali Şaşal Vural dk. 60 x), Ziya Erdal x, Robin Yalçın xx, Ahmet Oğuz x, Samba Camara x, Claudemir xx, Erdoğan Yeşilyurt x, Fayçal Fajr xx, Max Gradel xx (Tyler Boyd dk. 89 ?), Hakan Arslan x, Mustapha Yatabare x (Olarenwaju Kayode dk. 82 ?)

Yedekler:, Mamadou Samassa, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin, Arouna Kone, Casimir Ninga, Jorge Felix

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kırmızı kart: Erdoğan Yeşilyurt (dk. 32) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Erik Sabo, Yasin Pehlivan, Meriah (Çaykur Rizespor), Ziya Erdal, Olarenwaju Kayode (DG Sivasspor)