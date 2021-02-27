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CANLI | Hatayspor MKE Ankaragücü canlı anlatım izle! Nefes kesen mücadele

CANLI | MKE canlı anlatım izle | Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında ile karşı karşıya geliyor.

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Giriş Tarihi: 27.02.2021
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CANLI | Hatayspor MKE Ankaragücü canlı anlatım izle! Nefes kesen mücadele

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü ağırlıyor.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Bu mücadeleyi ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Akintola, Mame Diouf

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Lukasik, Voca, Saba, Paintsil, Endri, Borven

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, sahasında çıktığı son dört maçta galip gelemedi.

Ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, 42 puanla 6. sırada bulunuyor.

Başkent ekibi ise 24 maçta 5'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 14 mağlubiyetle 20 puan topladı. Sarı-lacivertliler 20. sırada yer alıyor.

Hatayspor'da kart cezalısı Aaron Boupendza yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Muhammed Kamara'nın ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

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