CANLI | Hatayspor MKE Ankaragücü canlı anlatım izle! Nefes kesen mücadele
CANLI | Hatayspor MKE Ankaragücü canlı anlatım izle | Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü ağırlıyor.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Bu mücadeleyi ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Akintola, Mame Diouf
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Lukasik, Voca, Saba, Paintsil, Endri, Borven
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, sahasında çıktığı son dört maçta galip gelemedi.
Ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, 42 puanla 6. sırada bulunuyor.
Başkent ekibi ise 24 maçta 5'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 14 mağlubiyetle 20 puan topladı. Sarı-lacivertliler 20. sırada yer alıyor.
Hatayspor'da kart cezalısı Aaron Boupendza yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Muhammed Kamara'nın ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.