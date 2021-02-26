Trabzonspor'da koronavirüs testleri açıklandı! Fenerbahçe derbisi öncesinde...

Trabzonspor'da bugün yapılan testte karantina süreçleri sona eren Hosseini, Baker ve Erce'nin test sonuçları çıktı. Ayrıca takıma uygulanan testte de her hangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.

Bordo-mavililer de ilk test bulguları yetersiz olan Vitor Hugo tekrar teste tabi tutulacak. Marlon'un ise karantina süreci yarın sona ereceği için yarın teste tabi tutulacak. Sakatlıkları geçen Yusuf Sarı ve Faruk Can da takımla çalıştı.

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ın ilk test sonucu negatif çıktı. Trabzonspor'un en önemli oyuncuları arasında yer alan Uğurcan'ın kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor. Uğurcan Çakır, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.