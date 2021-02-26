Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda Bölgesel Amatör Lig'in 17 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

DETAYLAR TFF TARAFINDAN AÇIKLANACAK

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum. Detaylar TFF tarafından açıklanacaktır." dedi.