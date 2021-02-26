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Futbolda Bölgesel Amatör Lig'in başlayacağı tarih belli oldu | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı , futbolda 'in 17 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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Futbolda Bölgesel Amatör Lig'in başlayacağı tarih belli oldu | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda Bölgesel Amatör Lig'in 17 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

DETAYLAR TFF TARAFINDAN AÇIKLANACAK

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum. Detaylar TFF tarafından açıklanacaktır." dedi.

Son 16’ya kalan takımlar belli oldu SON 16'YA KALAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

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