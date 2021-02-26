Futbolda Bölgesel Amatör Lig'in başlayacağı tarih belli oldu | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda Bölgesel Amatör Lig'in 17 Nisan'da başlayacağını duyurdu.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda Bölgesel Amatör Lig'in 17 Nisan'da başlayacağını duyurdu.
DETAYLAR TFF TARAFINDAN AÇIKLANACAK
Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum. Detaylar TFF tarafından açıklanacaktır." dedi.