Gençlerbirliği 1-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. 2 gol ve 2 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada kazanan çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Yeni Malatyaspor'un golünü 34. dakikada Tetteh kaydederken, Başkent ekibinin golü ise Ertaç Özbir'den (k.k) geldi. Mücadelenin 21. dakikasında konuk takım adına Semih Kaya direkt kırmızı kart gördü. Ev sahibinde ise 71. dakikada Ayite çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği 21 puana yükselirken, Yeni Malatyaspor ise 31 puana ulaştı.