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Haberler Spor Haberleri Galatasaray Mohamed'in ardından Mısır'dan bir transfer daha yapıyor! Aliou Diengi'ne kanca

Galatasaray Mohamed'in ardından Mısır'dan bir transfer daha yapıyor! Aliou Diengi'ne kanca

aradığı ön liberoyu 'da buldu. Galatasaray Mısır pazarına abone oldu. Devre arası Zamalek’ten Mohamed’i transfer eden Galatasaray’ın ’ne olan ilgisi sürüyor… Listeye giren son isim … Scout ekibinin, Mohamed’i izlediği sırada dikkatini çeken Malili ön libero, formasını giyiyor.

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Giriş Tarihi: 25.02.2021
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Galatasaray Mohamed'in ardından Mısır'dan bir transfer daha yapıyor! Aliou Diengi'ne kanca

pazarına abone oldu. Devre arası Zamalek'ten Mohamed'i transfer eden Galatasaray'ın 'ne olan ilgisi sürüyor… Listeye giren son isim … Scout ekibinin, Mohamed'i izlediği sırada dikkatini çeken Malili ön libero, formasını giyiyor.

TERİM'İN KARARI BEKLENİYOR
Scout ekibinin 23 yaşındaki Dieng'le ilgili teknik heyete çok olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi. 12 kez milli olan Malili genç yıldız konusunda Fatih 'in kararı bekleniyor.

1.1 MİLYON EURO'YA ALDILAR
El Ahly 2019 yılında Dieng'i transfer ederken kulübü MC Alger'e 1.1 milyon Euro ödemiş, bu transfer ülkede büyük ses getirmişti. Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO
Bu sezon 16 resmi maçta oynayan yıldız futbolcu 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. Dieng'in piyasa değerinin 4 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

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