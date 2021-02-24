24 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'de Daum sesleri! Operasyon için harekete geçildi

Fenerbahçe'de Daum sesleri! Operasyon için harekete geçildi

'de flaş gelişme... Lider G.Saray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Başkan 'un 'la ilgili isyanının ardından dün Samandıra'da çok sıcak saatler yaşandı.

SPOR
Giriş Tarihi: 24.02.2021
ABONE OL
Fenerbahçe'de Daum sesleri! Operasyon için harekete geçildi

Lider G.Saray'ın 3 puan gerisine düşen 'de taşlar yerinden oynadı. Başkan 'un 'la ilgili isyanının ardından dün Samandıra'da çok sıcak saatler yaşandı.

Tecrübeli hoca ile bir araya gelen , "Artık hata yapma şansımız yok. Başkan en baştan beri senin arkanda ancak bir kötü skor daha gelirse yola devam edemeyiz" ifadesini kullandı.

Bulut'la yolların ayrılması durumunda hangi teknik adamın göreve getirileceğini masaya yatıran Sarı-Lacivertliler, ismi üzerinde birleşti. Başkan Ali Koç ligi ve camiayı çok iyi bildiği için Alman hocaya sıcak bakıyor.

Ayrıca sezon sonu görev süresi dolacak olan Koç'un 4 aylık sözleşme teklifine sıcak bakması da 'u tercih nedenlerinden birisi. Eğer 'dan kötü bir skorla dönülürse Bulut'la yollar ayrılacak. kazanırsa ise 'şimdilik' bu operasyon ertelenecek.

İSTANBUL TEMALI MESAJ!
Fener'in gündeminde olan Daum dün flaş bir hamle yaptı. Alman hoca, eşiyle 'de çektirdiği eski bir resmini Instagram'dan paylaştı. Bu hareket, "Daum dönüş için ısınıyor" şeklinde yorumlandı. 68 yaşındaki teknik adam 3.5 yıldır takım çalıştırmıyor. Daum son olarak 'nda görev yapmıştı. Daum'un görev yaptığı son kulüp takımı ise 2013-14 sezonunda oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA