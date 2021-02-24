Adanaspor-Giresunspor maçında kaleci Goran Karacic ambulansla hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberine göre… Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında, Adanaspor'un Giresunspor'u ağırladığı karşılaşmada ev sahibi ekibin file bekçisi Goran Karacic hastaneye kaldırıldı.
SPOR İHA
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor sahasında lider Giresunsporu konuk etti. Maçın 23. dakikasında ev sahibi takımın kalecisi Goran Karacic fenalaşarak kendisini yere bıraktı.
Oyunu durduran hakemin sahaya davet ettiği sağlık ekipleri ambulansla kale önüne gelerek 24 yaşındaki file bekçisine ilk müdahaleyi yaptı.
Yaklaşık 5 dakika süren müdahalenin ardından Karacic, ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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