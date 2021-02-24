24 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Adanaspor-Giresunspor maçında kaleci Goran Karacic ambulansla hastaneye kaldırıldı

Adanaspor-Giresunspor maçında kaleci Goran Karacic ambulansla hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre… . Lig'in 23. haftasında, 'un 'u ağırladığı karşılaşmada ev sahibi ekibin file bekçisi hastaneye kaldırıldı.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
ABONE OL
Adanaspor-Giresunspor maçında kaleci Goran Karacic ambulansla hastaneye kaldırıldı

. Lig'in 23. haftasında sahasında lider Giresunsporu konuk etti. Maçın 23. dakikasında ev sahibi takımın kalecisi fenalaşarak kendisini yere bıraktı.

Oyunu durduran hakemin sahaya davet ettiği sağlık ekipleri ambulansla kale önüne gelerek 24 yaşındaki file bekçisine ilk müdahaleyi yaptı.

Yaklaşık 5 dakika süren müdahalenin ardından Karacic, ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Genç eldivenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

Hastaneye kaldırılma anı kamerada

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA