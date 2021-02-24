24 Şubat 2021, Çarşamba
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Son dakika | Atalanta'da forma giyen Willy Ta Bi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İtalya Serie A takımlarından 'da forma giyen 21 yaşındaki Willy Ta Bi, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Genç oyuncunun bir süredir karaciğerindeki tümörle mücadele ettiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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Son dakika | Atalanta'da forma giyen Willy Ta Bi hayatını kaybetti

Fildişi Sahilli orta saha oyuncunun ölüm nedeninin karaciğerindeki bir tümör olduğu belirtildi. Atalanta'dan da konuyla ilgili resmi açıklama geldi ve "Tüm Atalanta ailesi, Willy Braciano Ta Bi'nin zamansız ölümünden dolayı derin bir üzüntü duymaktadır. Acımasız bir kader, Ocak 2019'da Nerazzurri tişörtüyle başlayan bir hayali çok erken bitirmiştir" denildi.

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