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Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler: "Bunların hepsinin sorumlusu"
Son dakika haberi... Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Hıncal Uluç bugünkü köşesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözlerle yüklendi. Uluç yazısında sportif başarısızlığın tüm sorumluluğunu Koç'a yüklerken, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Fenerbahçe arasındaki yakınlaşmayı satır satır yazdı. Uluç "Yanlış transfer, yanlış hoca, yanlış saha ve yanlış yönetim.. Bunların hepsinin sorumlusu Ali Koç.. Bir tek gazetede "Bu oyundan, bu sonuçtan sen sorumlusun Ali Koç" başlığı da değil, satır arası lafı okudunuz mu?. Okuyamazsınız. Çünkü yürekleri yetmez!.." ifadelerini kullandı. İşte gündeme damgasını vuran o yazı...
Giriş Tarihi: 23.02.2021 10:23
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