Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler: "Bunların hepsinin sorumlusu"

Bu 25 futbolcudan hangisi ilk 11'de oynasa itiraz edersiniz?. 3 yedeği ile iki 11'i var, Fener'in..

Ama dikkat edin.. Bu 25 kişi arasında, Malatyaspor'un 37 yaşındaki Umut'u ayarında bir santrforu yok..

Fener 22 şut atmış, ancak 5'i isabetli ve hiçbiri gollük değil.

Fener 36 orta yapmış. Palavra...

Peki bu transferleri kim yapmış?.

Takımın başına oyunu okuyamayan Teknik Direktör'ü kim getirmiş ve bu onun getirdiği kaçıncı Teknik Direktör üstelik..