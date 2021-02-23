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Haberler Galeri Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler: "Bunların hepsinin sorumlusu"

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler: "Bunların hepsinin sorumlusu"

Son dakika haberi... Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Hıncal Uluç bugünkü köşesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözlerle yüklendi. Uluç yazısında sportif başarısızlığın tüm sorumluluğunu Koç'a yüklerken, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Fenerbahçe arasındaki yakınlaşmayı satır satır yazdı. Uluç "Yanlış transfer, yanlış hoca, yanlış saha ve yanlış yönetim.. Bunların hepsinin sorumlusu Ali Koç.. Bir tek gazetede "Bu oyundan, bu sonuçtan sen sorumlusun Ali Koç" başlığı da değil, satır arası lafı okudunuz mu?. Okuyamazsınız. Çünkü yürekleri yetmez!.." ifadelerini kullandı. İşte gündeme damgasını vuran o yazı...

Giriş Tarihi: 23.02.2021 10:23
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Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler: Bunların hepsinin sorumlusu

İŞTE HINCAL ULUÇ'UN O YAZISI:

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Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler: Bunların hepsinin sorumlusu

Fenerbahçe'nin Göztepe önünde sahaya çıkan 11'i..
Altay- Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner- Ozan, Sosa- Osayi Samuel, Mesut, Valencia- Thiam..
Yedek kulübesindekiler..
Harun, Cisse, Sadık, Gökhan, Sinan, Ferdi, Pelkas, Samatta, Tisserand, Mert Hakan..
Tribünde oturanlar..
İrfan Can, Gustavo, Novak, Perotti..

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Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler: Bunların hepsinin sorumlusu

Bu 25 futbolcudan hangisi ilk 11'de oynasa itiraz edersiniz?. 3 yedeği ile iki 11'i var, Fener'in..
Ama dikkat edin.. Bu 25 kişi arasında, Malatyaspor'un 37 yaşındaki Umut'u ayarında bir santrforu yok..
Fener 22 şut atmış, ancak 5'i isabetli ve hiçbiri gollük değil.
Fener 36 orta yapmış. Palavra...
Peki bu transferleri kim yapmış?.
Takımın başına oyunu okuyamayan Teknik Direktör'ü kim getirmiş ve bu onun getirdiği kaçıncı Teknik Direktör üstelik..

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Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler: Bunların hepsinin sorumlusu

Ali Koç!.
Bu Fenerbahçe kendi sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
"Kendi sahasında" lafına dikkat..

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Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler: Bunların hepsinin sorumlusu

Türkiye'nin borcu en büyük, transfer limiti en küçük kulübü, tam 22 yeni transfer yapmayı her nasılsa kılıfına uydurup başarırken, mesela Thiam'ı Turgay Ciner'in takımı Kasımpaşa'dan bedava(!) alırken, ama adını kimsenin bilmediği bir genci (Adını bilhassa yazmıyorum.
Hatırlayan var mı) tam 1 milyon Euro'ya satarken(!) ve Ali Koç kuklası federasyon bu transferlerin hepsini onaylarken, o Fenerbahçe'nin kendi sahasını gördünüz mü, Pazar gecesi..