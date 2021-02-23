23 Şubat 2021, Salı
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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Hırvatistan'ın ile Rusya'nın Krasnodar takımları arasında oynanacak maçta FIFA kokartlı hakem , düdük çalacak.

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Giriş Tarihi: 23.02.2021
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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Dinamo Zagreb - Krasnodar mücadelesini yönetecek. Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda 25 Şubat Perşembe günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi de Arda Kardeşler olacak.

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