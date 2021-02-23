23 Şubat 2021, Salı
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Son dakika: Real Madrid çıldırdı! Haaland ve Mbappe planı belli oldu

Son dakika haberi... İspanyol devi , transferde kesenin ağzını açıyor. Dev ekip PSG’den ile ’dan için harekete geçti.

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Giriş Tarihi: 23.02.2021
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Son dakika: Real Madrid çıldırdı! Haaland ve Mbappe planı belli oldu

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden AS, Real Madrid'in hedefinde olan iki büyük yıldız PSG'den Kylian Mbappe ile Borussia Dortmund'dan Erling Haaland için kulübün kasasından çıkması muhtemel rakamları yazdı.

Buna göre Real'in, bu iki yıldız için toplamda 852 milyon euroyu gözden çıkarması gerekiyor. Bonservislere 150'şer milyon euro, 6 yıllık anlaşmalar doğrultusunda maaş olarak toplamda Mbappe'ye 432 milyon, Haaland'da da 120 milyon euro ödeme yapılması gerektiği belirtildi.

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