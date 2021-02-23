Son dakika: İşte Boupendza'nın yeni takımı

Hatay'da bulunan Rusya Temsilcisinin yöneticileri, Atakaş Hatayspor'un isteğini kabul etti ve golcü futbolcunun transferi gerçekleşti. İlk teklif olarak 8.5 milyon euro önerilen rakamın daha sonra revize edildiği ve tarafların el sıkıştığı belirtildi.

YAPILAN ANLAŞMAYA GÖRE;

-Bonservis bedeli olarak 8 milyon euro ödenecek

-Bir sonraki satıştan Hatayspor yüzde 20 daha alacak

-Boupendza sezonu Hatayspor'da tamamlayıp Haziran ayında Krasnador'a geçecek

LÜTFÜ SAVAŞ: SAAT 3'TEN BERİ PAZARLIK HALİNDEYDİK

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, konuyla ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Krasnodar hep bu işin peşinde oldu. Saat 3'ten beri arkadaşlarımızla pazarlık yaptılar. Futbolcumuzun durumu, sağlık kontrolü, Perşembe akşamına kadar çalışılacak ve bir problem olmazsa pozitif şekilde sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun Krasnodar dışında da taliplerinin olduğunu belirten Savaş, "Krasnodar, Dinamo Kiev, Dinamo Moskova, İtalya'dan bir takım, İngiltere'den iki takım oyuncumuzu takip ediyordu. Rusya'da 6 Mart'a kadar transfer dönemi devam ediyor. Krasnodar dün buraya geldi ve pazarlık yaptılar. Olumlu görüşmeler oldu. Futbolcumuzun sağlık kontrolü ve resmi görüşmeleri yapılacak. Perşembe akşamına kadar sorun olmazsa transfer sonuçlanacak." dedi.

SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY



Anlaşma bizim dediğimiz koşullarda oluyor bakıldığında. Oyuncu bu sezon ikinci yarıda bizde kalacak. Sonraki satıştan %20 payımız olacak. 8 milyon Euro'nun yukarısında biz de bonservis alacağız. Hepsine bakıldığında 10 milyon Euro'nun üzerine çıkıyor rakam. Biz de devre arasında dediğimiz sözü yerine getirmiş olacağız. Krasnodar 20 milyon Euro'ya satsa 2 milyon Euro'su bize gelecek. İkinci yarı bizde oynaması da cabası. Çok ısrarla istediler oyuncuyu. Krasnodar'a gitme ihtimali çok yüksek. Perşembe gününe kadar netleşecek.