Fenerbahçe Ali Koç döneminde kayıp! 48 futbolcu aldı! Ne kupa kazandı ne de kulübe bir çivi çaktı
Göztepe'ye Kadıköy'de 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetimi yeniden gündem konusu oldu. 3 sezon boyunca futbolcu (228 milyon Euro) ve hoca transferlerinde (7.9 milyon Euro) üstlenilen 236 milyon Euro'ya (Yaklaşık 2 milyar TL) rağmen ne kupa ne de başarı geldi.
BORÇ ÇOĞALIYOR YATIRIM YOK!
Bu borç yüküne karşın kulüp için bir yatırım yapılmadı. Oysa eski başkan Yıldırım F.Bahçe'ye stat, salon, Dereağzı Tesisleri ve Topuk Yaylası Tesisleri gibi bir çok gayrimenkul kazandırmıştı.
430 MİLYON EURO BORÇ VARDI
Üstelik Aziz Yıldırım 20 yılda 6 şampiyonluk ve 13 kupa 1 Eurolig şampiyonluğu kazanırken görevi bıraktığında F.Bahçe'nin borcu 430 milyon Euro idi. (bugünkü kurla 3.5 milyar lira)
3 TEMMUZ YAŞANMASAYDI!
Ali Koç'a 430 milyon euro borç bırakan Aziz Yıldırım bir de 3 Temmuz süreci yaşamıştı. 2011'den sonra borçları sıfırlama şansı yakalayan Fenerbahçe sıkıntılı süreçten sonra hızla borçlanmıştı.
43 MİLYON EURO'LUK MİRAS
Ali Koç göreve geldiğinde elinde şampiyonluğa oynayan bir kadro vardı. Nitekim Eljif Elmas, Fernandao, Guliano ve Josef gibi yıldızları da satarak kasasına 43 milyon Euro koydu. 3 yılda yapılan hatalı transferler sonrası Fener'in borçu 5 milyar liraya ulaştı.
AZİZ YILDIRIM 20 YILDA 6 ŞAMPİYONLUK 13 KUPA KAZANDI
Aziz Yıldırım bir stat... bir salon... Dereağzı Altyapı Tesisleri'ni ve Topuk Yaylası'nı yaptı ve bir çok gayrimenkul aldı.