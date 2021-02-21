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Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

Son dakika haberleri... 'da teknik direktör ile yollar karşılıklı anlaşma sonucunda ayrıldı. Yapılan açıklamada Hamza Hamzaoğlu'na hizmetleri için teşekkür edildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
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Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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