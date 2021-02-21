Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi
Son dakika spor haberleri... TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
SPOR İHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Açıklama şu ifadelere yer verildi:
Cüneyt Dumlupınar'dan sonra teknik direktörlük koltuğuna mavi-lacivertli ekip deneyimli teknik adam Samet Aybaba'yı getiriyor.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz teknik direktör konusunda tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul'da resmi sözleşme imzalanıp kamuoyu ile paylaşılacaktır."