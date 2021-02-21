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Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi

... . Lig ekiplerinden , ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 21.02.2021
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Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi

Cüneyt Dumlupınar'dan sonra teknik direktörlük koltuğuna mavi-lacivertli ekip deneyimli teknik adam Samet Aybaba'yı getiriyor.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz teknik direktör konusunda tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul'da resmi sözleşme imzalanıp kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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