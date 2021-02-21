Gaziantep'te sessiz maç! Gaziantep FK 0-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Fraport TAV Antalyaspor, 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. Maçın ardından Gaziantep FK 7.sırada yer alırken Antalyaspor ise kendisine 9.sırada yer buldu.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Fraport TAV Antalyaspor, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Gaziantep FK bu sonuçla puanını 39'a yükselterek 7. sırada yer aldı. Bu sezon 12. beraberliğini alan Antalyaspor ise 33 puanla 9. sırada kendine yer buldu.
Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, 26 Şubat Cuma günü saat 16.00'da İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Fraport TAV Antalyaspor ise 27 Şubat Cumartesi günü aynı saatte Başakşehir'i ağırlayacak.
GAZİANTEP ANTALYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Gökdeniz ceza alanına sokularak çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top savunmadan döndü.
11. dakikada Mirallas'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Oğuz Ceylan'nın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda içeriye çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.
12. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji'nin arkaya aşırdığı topa Andre'nin yaptığı röveşatayı kaleci Boffin kurtardı.
16. dakikada Vetrih'in ceza sahası dışından çektiği kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.
38. dakikada Veysel'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Orgill'in vuruşu yan ağlarda kaldı.
41. dakikada Orgill'in karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
44. dakikada Oğuz Ceylan ortasında ceza sahası içinde Djilobodji kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
48. dakikada Amilton'un ortaya doğru çevirdiği topu Fredy kontrol edip kaleye vurdu ancak top kalenin üzerinden auta çıktı.
51. dakikada Orgill'in pasıyla içeri sokulan Hakan Özmert'in vuruşunda savunmaya çarpan top kalenin üzerinden dışarıya gitti.
54. dakikada ceza sahasına hareketlenen Orgill, kalesini terk eden Günay'la çarpıştıktan sonra oyuna devam edemedi. Orgill, kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye götürüldü.
61. dakikada Maxim'in savunma arkasına kaldırdığı topu ceza alanı sağ çaprazında önünde bulan Kenan Özer'in vuruşu üstten auta gitti.
64. dakikada Boffin'den seken topu önünde bulan Mirallas'ın bomboş durumda yaptığı vuruşta Veysel Sarı, meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı.
90. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Fredy'nin sol çaprazdan vuruşunu kaleci Güray çeldi.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Oğuz Ceylan xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 58 x) Alin Tosca xxx, Papy Djilobodji xxx, Roderick Miranda xx, Güray Vural xx, Amedej Vetrih xxx, Maxim xx (Furkan Soyalp dk. 82 ?), Kenan Özer xx (Nouha Dicko dk. 70 x), Kevin Mirallas xx (Enver Cenk Şahin dk. 82 ?), Andre Felipe x (Andre Sousa dk. 58 xx)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Junior Morais, Ertuğrul Ersoy, Jefferson, Osama Rashid
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
FTA Antalyaspor: Ruud Boffin xxx, Bünyamin Balcı xxx, Veysel Sarı xxx, Kudryashov xxx, Eren Albayrak xx, Nuri Şahin xxx, Gökdeniz Bayrakdar xxx, Hakan Özmert xx (Doğukan Sinik dk. 79 ?), Fredy xxx, Amilton xxx, Davery Orgill xx (Serdar Gürler dk. 57 xx)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican, Sidney Sam, Omar Imeri, Lukas Podolski, Jean-Armel Drole
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Sarı kart: Miranda, Vetrih (Gaziantep FK), Hakan Özmert (Antalyaspor)