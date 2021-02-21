Gaziantep'te sessiz maç! Gaziantep FK 0-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Fraport TAV Antalyaspor, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Gaziantep FK bu sonuçla puanını 39'a yükselterek 7. sırada yer aldı. Bu sezon 12. beraberliğini alan Antalyaspor ise 33 puanla 9. sırada kendine yer buldu.