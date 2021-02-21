Sivasspor 2-0 Kayserispor maç sonucu ÖZET
Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor sahasında Kayserispor'u ağırladı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri evinde rakibini 2 golle geçerek 3 puanın sahibi oldu. Maçın istatistik bilgileri ve özet anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Sivasspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Mustapha Yatabare ve 90+3'te Gradel'in golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Rıza Çalımbay'ın öğrencileri puanını 31'e çıkararak, 10. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 25 puanda kaldı.
SİVASSPOR KAYSERİSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
9. dakikada Avramovski'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Paz'ın kale ağzındaki kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.
18. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
42. dakikada Aziz Behic uzun bir pasla Lennon'u savunma arkasına kaçırmak istedi. Ancak Camara araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın şutu kalenin üstünden auta çıktı.
66. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından verdiği pasta ceza alanında topla buluşan Hakan Arslan'ın vuruşunu kaleci Doğan kornere çeldi.
90+1. dakikada kaleci Doğancan'ın ceza sahasında Gradel'e yaptığı faul sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
90+2. dakikada beyaz noktaya gelen Gradel meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Yeni 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Ali Şansalan xx, Volkan Ahmet Narinc xx, Mehmet Metin xx
DG Sivasspor: Muammer xx, Ahmet Oğuz xx, Robin Yalçın x, Samba Camara x, Uğur Çiftçi xx, Cofie x, Fayçal Fajr x (Claudemir dk. 88 ?), Hakan Arslan xx, Erdoğan x (Boyd dk. 75 x), Gradel xxx (Kone dk. 90+2 ?), Yatabare xx
Yedekler: Samassa, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan, Ninga, Ali Şaşal, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kayserispor: Doğan Alemdar x, Aziz Eraltay xx, Kolovetsios x, Paz x (Uğur Demirok dk. 46 x), Krvic xx, Muhar x, Campanharo x (Sabovic dk. 75 x), Avramovski x (Luckassen dk. 46 x), Lennon x (Ramazan Civelek dk. 75 xx), İlhan Parlak x, Maglica x (Nurettin dk. 79 x)
Yedekler: İsmail Çipe, Attamah, Lopes, Emre Demir, Sapunaru
Teknik Direktör: Dan Petrescu