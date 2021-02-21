Sivasspor 2-0 Kayserispor maç sonucu ÖZET

Süper Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Sivasspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Mustapha Yatabare ve 90+3'te Gradel'in golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Rıza Çalımbay'ın öğrencileri puanını 31'e çıkararak, 10. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 25 puanda kaldı.