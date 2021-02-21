Depremden kurtulup dünya şampiyonu oldu

"HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Tokyo Olimpiyatları'na gidebilmek için ciddi antrenmanlar yapan genç sporcunun en büyük hedefi ise 2024 Paralimpik Olimpiyatları'nda hem madalya almak hem de Türk bayrağını dalgalandırmak. Hedeflerine ulaşmak için çalıştığını belirten Yıldırım, "2011 Van depremini yaşadık, ben enkazın altından çıkarıldım. Depremin ardından ailemle birlikte Samsun'a taşındık. 23 Nisan Ortaokulu'nda eğitim gördüğüm dönemde Resim Öğretmenim Vildan Göz sayesinde Aytunç Göz'le ardından da sporla tanıştım. Sporla tanıştıktan sonra antrenörlerimle birlikte ciddi antrenmanlar yaptık ve 2019 yılında Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda birinci oldum. Aslında bizim hedefimizdi ve orada ismim açıklandığında gurur duydum, duygularım karmakarışık olmuştu. İstiklal Marşı'nı okuttum ve aynı zamanda rekor kırdım. Geçen hafta da Dubai'de düzenlenen yarışmalara katıldık. Benim bir hedefim vardı, olimpiyat kotasına girmek ve olimpik, paralimpik oyunlarına gitmek. Bunun için A barajını geçtim ama bizim için en önemlisi dünya listesinde 5'inci sıraya girmek. Şu an onun için çalışıyorum. 30'lu yaşlarda rakiplerim var, onların yanında kendimi daha güçlü hissediyorum. Onlar gülle attıkça ben daha çok hırslanıyorum. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz. Benim en büyük hedefim, 2024 Paralimpik Olimpiyatları'nda hem madalya almak hem de bayrağımızı dalgalandırmak" dedi.