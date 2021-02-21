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CANLI | Fenerbahçe-Göztepe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

'in 26. haftasında sahasında 'yi konuk edecek. Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Göztepe'de çıkış yakalamak isteyen takımlardan biri. Galatasaray'ın 3 puan aldığı ve Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de 5 futbolcu kart sınırında yer alıyor. İşte maçın ilk 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
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CANLI | Fenerbahçe-Göztepe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mesut, Thiam

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic.

GUSTAVO VE İRFAN CAN HAFTAYA HAZIR

Sakatlığı sebebiyle takımdan 4 haftadır ayrı kalan Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncularından Dimitris Pelkas, Göztepe maçıyla formasına kavuşacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak antrenman eksiği bulunan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak kadroda olmayacak. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Mauricio Lemos da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİNDE 5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri durumunda 27'nci haftada Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE 54'ÜNCÜ RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Göztepe oynayacakları maçla birlikte ligde 54'üncü kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.

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