Süper Lig'de en fazla forma giyen oyuncu Umut Bulut oldu

Umut Bulut, 2001 yılında profesyonelliğe adım attı ve Süper Lig'de 17 sezonda 503 kez forma giydi.



2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a gelen Umut Bulut, sarı-siyahlı ekibin geçen hafta oynadığı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında 503. maçına çıkarak Süper Lig'de en çok forma giyen Oğuz Çetin'in rekorunu egale etti.



Deneyimli forvet, Yeni Malatyaspor'un 20 Şubat Cumartesi günü evinde İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmada sahaya çıkarak 504 maçla Süper Lig'de en fazla forma giyen oyuncu oldu.

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