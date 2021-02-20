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Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach-Mainz 05: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

'nın 22. haftasında sahasında 'i ağırladı. Mainz 05, 'ı Onisiwo ve Stöger'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

SPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Mainz 05, Borussia Park'ta kozlarını paylaştı.

A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede konuk takım, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mainz 05'in golleri 10. dakikada Karim Onisiwo ve 86. dakikada Kevin Stöger'den gelirken, ev sahibi takımın golünü 26. dakikada Lars Stindl kaydetti.

Borussia Mönchengladbach bu sonuçla 33 puanda kalarak 6. sırada yer aldı. Bu sezonki 4. galibiyetini alan Mainz 05 ise 17 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

Borussia Mönchengladbach 0-1 Mainz 05 BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH 0-1 MAİNZ 05
Borussia Mönchengladbach 1-1 Mainz 05 BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH 1-1 MAİNZ 05
Borussia Mönchengladbach 1-2 Mainz 05 BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH 1-2 MAİNZ 05

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