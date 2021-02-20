Denizlispor Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi | (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Zorlu karşılaşmayı Denizlispor 1-0 kazandı. Golü Denizlispor adına Mesanovic kaydetti.

Denizli Atatürk Stadı'nda maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Sagal orta sahadan aldığı topu driplingle ileri taşıyarak sol kanattan gelen Mesanovic'le buluşturdu. Ceza sahasına giren Mesanovıc'in rakibini geçtikten sonra çektiği sert şutu savunma araya girerek uzaklaştırdı.

14. dakikada hücuma destek için ileri çıkan Mustafa Yumlu ceza sahasının sol çaprazında aldığı topu ceza alanı ön çizgisinde bulunan Rodallega'ya aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarpıp auta gitti.

19. dakikada Rodallega'nın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Mesanovic'in rakibini geçtikten sonra sol kale direğine plase şeklinde yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada Furman'ın ceza sahası dışının sol çaprazında kullandığı serbest vuruşta top az farkla kale direğinin yanından dışarı çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



56. dakikada ceza sahası dışında kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Soner çektiği şu dışarı çıktı.

73. dakikada yaklaşık 20 metre top süren Rodallega, kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldı. Rodallega'nın vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi.





Stat: Denizli Atatürk

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu xxx, Erdem Bayık xx, Yusuf Bozdoğan xx

Denizlispor: Cenk xx, Mohamed xx, Mustafa Yumlu xxx, Leismann xx, Özer xx, Recep x (Bakalorz dk. 24 x), Murawski xx, Diskerud xx, Mesanovic xx, Sagal xx, Rodallega xxx

Yedekler: Pantilimon, Görkem, Sakıb, Muhammet, Ahmed, Kubilay, Hasan, Ali Yavuz, Sacko

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Polomat xx, Arda xx, Toure xx, Ömürcan xx, Candeias xx, Furman xx, Soner xxx, Motta xx, Ayite xx, Lima xx

Yedekler: Adıyaman, Halil İbrahim, Mustafa Akbaş, Mugni, Sefa, Rahmetullah, Murat, Spiridonovic, İlker, Sami Gökhan

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gol: Mesanovic (dk. 19) (Denizlispor)

Sarı kart: Leismann (Denizlispor)