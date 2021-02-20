Son dakika: Alanyaspor 0-1 Galatasaray maç sonucu ÖZET

10. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 2 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 23 golüne, Akdeniz ekibi 12 golle cevap verdi.

İki takım arasında bu sezon oynanan maçlarda Alanyaspor, Galatasaray'ı Süper Lig'de 2-1 yenerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3-2 mağlup ederek rakibini kupadan eledi.