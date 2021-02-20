Son dakika: Alanyaspor 0-1 Galatasaray maç sonucu ÖZET
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Galatasaray, Emre Kılınç'ın 18 dakikada attığı golle kazanan taraf oldu. Bu sonuçlar sarı kırmızılılar Süper Lig'deki galibiyet serisini 7 maça çıkartı. Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan maçta sarı-kırmızılılar, rakibini 18. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Galatasaray bu sonuçla puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Alanyaspor ise 42 puanla 5. sırada kaldı.
ALANYASPOR GALATASARAY MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Caulker'dan topu çalan Mustafa Muhammed'in ceza sahasına sol çaprazdan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
12. dakikada Mustafa Muhammed'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
17. dakikada Berkan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşa Salih'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
18. dakikada Yedlin'in uzun pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın, içeriye girerek yaptığı vuruşta top Tayfur'dan döndü. Dönen topu yeniden kontrol eden Emre'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
28. dakikada Efecan'ın sağ çaprazdan ortaladığı topa ön direkte Babacar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'nın müdahalesiyle kale önünde kaldı. Luyindama önünde bulduğu topu topukla uzaklaştırdı.
45+4. dakikada sol taraftan Emre Kılınç'ın ortasında kale önünde Mustafa Muhammed topla buluştu. Yaşanan karambolde ön direğin önünde Onyekuru'nun vuruşunda meşin yuvarlak Aytemiz Alanyaspor savunmasına çarparak kornere gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Berkan'ın pasında sağ tarafta topla buluşan Tayfur'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.
83. dakikada sağ taraftan Efecan'ın sağdan içeri çevirdiği topa ön direkte Umut'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
87. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Davidson'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
89. dakikada sağ taraftan Tayfur'un son çizgiye inerek ortaladığı topa arka direkte Caulker'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.
90+2. dakikada Kadzior'un soldan ortasında arka direkte Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunu kaleci Muslera ayağıyla oyun alanına çeldi.
90+4. dakikada Tzavellas'ın uzun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Kadzior'un bekletmeden çektiği şutta meşin yuvarlağın sahibi kaleci Muslera oldu.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kerem Ersoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Tayfur Bingöl xx, Caulker xx, Tzavellas xx, Moubandje xx, Salih Uçan xx (Mustafa Pektemek dk. 89 ?), Berkan Kutlu xx, Efecan Karaca xx, Davidson xx, Umut Güneş xx (Kadzior dk. 84 ?), Babacar xx
Yedekler: Serkan, Juanfran, Fatih Aksoy, Hasan Hüseyin Acar, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efkan Bekiroğlu, Bareiro
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Luyindama xx, Marcao xx, Ömer Bayram xx (Donk dk. 89 ?), Etebo xx, Arda xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 79 x), Gedson xx (Linnes dk. 82 ?), Emre Kılınç xx (Taylan Antalyalı dk. 79 x), Onyekuru xx (Babel dk. 89 ?), Mustafa Muhammed xx
Yedekler: Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Ozornwafor, Emre Akbaba, Belhanda
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Emre Kılınç (dk. 18) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Babacar, Salih Uçan, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson Fernandes, Arda Turan, Emre Kılınç, Onyekuru, Mostafa
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Galatasaray maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
10. RANDEVU
Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 2 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 23 golüne, Akdeniz ekibi 12 golle cevap verdi.
İki takım arasında bu sezon oynanan maçlarda Alanyaspor, Galatasaray'ı Süper Lig'de 2-1 yenerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3-2 mağlup ederek rakibini kupadan eledi.
LİGDE 6 MAÇTIR KAZANIYOR
Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 mücadelenin hepsinden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti. Aslan bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.
DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 12 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 4 mağlubiyet alırken, 20 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü. Aslan ligde dış sahada son oynadığı 3 maçta (Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe) rakiplerini mağlup etti.
MOSTAFA MOHAMED'DEN 4'TE 4
Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, yeni takımı ile çıktığı 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. İlk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan 23 yaşındaki futbolcu penaltıdan gol buldu. Fenerbahçe derbisinde takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden Mohamed, Alanyaspor ile oynanan kupa mücadelesinde de fileleri 1 kez havalandırdı. Mustafa Muhammed son olarak Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında penaltıdan gol attı.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 24 karşılaşmada kalesinde 19 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 11 maçta da kalesini gole kapadı.
Galatasaray ayrıca attığı 49 golle, 53 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.
BELHANDA VE LUYINDAMA SINIRDA
Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanada ile Christian Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 27. haftadaki BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir ile korona virüs karantina sürecinden yeni çıkan Halil Dervişoğlu, Antalya'ya götürülmedi. 3 maçlık ceza alan Oğulcan Çağlayan da mücadelede yer alamayacak. Antalya kampı kadrosunda yer almasına rağmen henüz takımla çalışmalara başlamayan Sofiane Feghouli'nin ise oynaması beklenmiyor.
ARDA TURAN'IN CEZASI BİTTİ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kaptan Arda Turan'a 2 maçlık men cezası vermişti. Turan, kupadaki Alanyaspor ve ligdeki Kasımpaşa karşılaşmalarıyla cezasını tamamladı. Deneyimli futbolcu, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Alanya karşısında oynayabilecek.
ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK
Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Adana Bölgesi hakemi olan Zorbay Küçük, Süper Lig'de 25 maç yönetti. Bu maçların 14'ünü ev sahibi, 4'ünü ise deplasman takımları kazandı. 7 maç ise berabere sona erdi.