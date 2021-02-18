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Son dakika | UEFA Gençlik Ligi iptal edildi

Son dakika haberi... UEFA, 'nin genç oyuncular için düzenlenen denk turnuvası 'nin iptal edildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 18.02.2021
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Son dakika | UEFA Gençlik Ligi iptal edildi

UEFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA, koronavirüs pandemisi ve onun etkileri nedeniyle Gençlik Ligi'nin 2020/2021 sezonunu iptal etmiştir. Pandemi kaynaklı seyahat kısıtlamaları takımların turnuvaya sorunsuz devam etmesini zorlaştırmış ve iki takım turnuvadan çekilmiştir. UEFA İcra Komitesi, turnuvanın başlamasını daha fazla ertelemenin mümkün olmadığını ve genç oyuncuların sağlıklarının en öncelikli konu olduğunu düşünerek böyle bir karar almıştır" denildi.

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