17 Şubat 2021, Çarşamba
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları: Paris Saint Germain ve Liverpool güldü

Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi bugün iki karşılaşmaya sahne oldu. Son 16 turu ilk maçlarında Paris Saint-Germain (PSG), Barcelona'yı 4-1, Liverpool da 'i 2-0 mağlup etti. ilk 11'de yer aldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları: Paris Saint Germain ve Liverpool güldü
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 2 karşılaşmayla başladı.

İspanya'nın Barcelona takımı, Camp Nou'da Fransa ekibi PSG'yi ağırladı.

Barcelona, 27. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı. PSG, Angel Di Maria ve Neymar gibi yıldızlarından yoksun çıktığı maçta 32, 65 ve 85. dakikalarda Kylian Mbappe, 70. dakikada Moise Kean'in golleriyle 4-1 galip geldi.

Mbappe, Faustino Asprilla ve Andriy Shevchenko'dan sonra bir Şampiyonlar Ligi maçında Barcelona'ya karşı "hat-trick" yapan üçüncü oyuncu oldu.

LIVERPOOL, LEIPZIG'İ 2 GOLLE GEÇTİ

Almanya ekibi ile İngiltere temsilcisi Liverpool arasındaki karşılaşma, iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden aldığı tedbirler sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynandı.

Liverpool, 53. dakikada Muhammed Salah ve 58. dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği gollerle 2-0'lık galibiyete ulaştı.

- OZAN KABAK İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Liverpool'un Almanya ekibi Schalke 04'ten kiraladığı milli futbolcu , Leipzig ile oynanan müsabakada ilk 11'de yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Liverpool forması giyen Ozan Kabak, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Ayrıca milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiltere takımının formasını giyen ilk Türk oldu.

İki karşılaşmanın da rövanşı, 10 Mart'ta oynanacak.

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