17 Şubat 2021, Çarşamba
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Dünyaca ünlü site Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! Dramatik son

son yıllarda görülmemiş bir heyecana sahne oluyor. Takımların form durumu ve fikstürünü dikkate alan "", ’ın 84 puanla averajla ’ın önünde şampiyonluğa ulaşacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 17.02.2021
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Dünyaca ünlü site Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! Dramatik son
Süper Lig'de müthiş bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. Yarışı kimin kazanacağı merakla beklenirken, ünlü futbol sitesi ""nin araştırması gündeme oturdu.



Takımların performansını ve fikstürü dikkate alan CIES, sezonun kalan kısmını masaya yatırdı. Site, sezon sonu tahmini puan durumunu yayınladı. Buna göre 84 puanla mutlu sona ulaşacak. ise averajla ikinci olacak. 'nin 81 puanla 3. sırada yer alacağını tahmin eden CIES'e göre ligi 80 puanla 3. sırada bitirecek. ise 70 puanla 4. olacak.

KARTAL RAKİP TANIMIYOR
G.Birliği deplasmanında 3-0 kazanan Beşiktaş oynadığı etkili futbolla da rakiplerine sert bir mesaj yolladı.




GHEZZAL'IN ALTIN SEZONU
Bu sezon ilk golünü önünde bulan futboluyla büyülüyor. 10 asistle ligin zirvesinde olan Cezayirli yıldız son zamanların en etkileyici performansını sergiliyor. Ghezzal daha önceki en yüksek asist sayısına 2015-16'da formasıyla 8 asist yaparak ulaşmıştı.

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