Dünyaca ünlü site Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! Dramatik son







GHEZZAL'IN ALTIN SEZONU

Bu sezon ilk golünü Gençlerbirliği önünde bulan Rachid Ghezzal futboluyla büyülüyor. 10 asistle ligin zirvesinde olan Cezayirli yıldız son zamanların en etkileyici performansını sergiliyor. Ghezzal daha önceki en yüksek asist sayısına 2015-16'da Lyon formasıyla 8 asist yaparak ulaşmıştı.

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