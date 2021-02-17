Trabzonspor'da bir futbolcu daha Kovid-19'a yakalandı

Trabzonspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı artmaya devam ediyor. Dün 6'ya çıkan pozitif sayısına bugün yeni bir isim daha eklendi. Bordo-mavili takımda dün yapılan testi negatif bir futbolcunun bugün sempton göstermesi üzerine yapılan testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, böylelikle Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi takımda koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

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