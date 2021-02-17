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Trabzonspor'da bir futbolcu daha Kovid-19'a yakalandı

Son dakika haberleri... ’da maçı öncesi başlayan Kovid-19 vakalarında sayı artmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde bugün bir futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 17.02.2021
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Trabzonspor'da bir futbolcu daha Kovid-19'a yakalandı

Trabzonspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı artmaya devam ediyor. Dün 6'ya çıkan pozitif sayısına bugün yeni bir isim daha eklendi. Bordo-mavili takımda dün yapılan testi negatif bir futbolcunun bugün sempton göstermesi üzerine yapılan testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, böylelikle Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi takımda koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

Son dakika: Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu SON DAKİKA: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

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