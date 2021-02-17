17 Şubat 2021, Çarşamba
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Galatasaray'dan flaş karar! Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'da Alanyaspor maçı kamp kadrosuna ve alındı. Yapılan açıklamada, "Tedavileri süren ve Marcelo Saracchi ile karantina süresi yarın dolacak olan , programlarına ’da devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 17.02.2021
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Galatasaray'dan flaş karar! Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda salonda kuvvet çalışması yapıldı.

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları kapsamında bugün saat 16.30'da Antalya'ya gidecek olan Sarı Kırmızılı ekip çalışmalarını Sueno Hotels Deluxe Belek'in tesislerinde sürdürecek.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

Tedavileri süren Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile karantina süresi yarın dolacak olan Halil Dervişoğlu, programlarına İstanbul'da devam edecek.

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