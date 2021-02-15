Sergen Yalçın'dan oyuncularına net uyarı: Hata lüksümüz yok!
Beşiktaş kritik Gençlerbirliği maçına hazır... Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının son çalışmasından sonra oyuncularıyla toplantı yaptı. Sergen hoca, “G.Birliği son sıralarda olabilir. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. 90 dakika ciddiyet şart” diye konuştu.
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının son çalışmasından sonra oyuncularıyla toplantı yaptı. Sergen hoca, "Gençlerbirliği son sıralarda olabilir. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. 90 dakika ciddiyet şart" diye konuştu.
ERKEN GOL BULMAMIZ ŞART
Maça hızlı bir giriş yapmaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu tip rakiplere karşı golü erken bulmamız gerekiyor" dedi.
SİZE GÜVENİM SONSUZ
Sergen Yalçın, "Şampiyonluk yolunda hataya yer yok. En iyisini yapacağınızdan şüphem yok" şeklinde konuştu.
SİYAH-BEYAZLILAR'DA OĞUZHAN ŞOKU!
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde büyük şok… Siyah- Beyazlılar'da antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup'un alt baldır arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Oğuzhan'ın yaklaşık 3 hafta sonra sahalara dönebileceği açıklandı.
KART SINIRINDA 3 OYUNCU VAR
Beşiktaş'ta Necip, Ghezzal ve Rosier kart sınırında. 3 oyuncu bugün kart görürlerse Denizlispor maçında yoklar.
DORUKHAN SAĞDA ROSIER SOLDA
Beşiktaş'ta eksikler nedeniyle bugün sağ bek Rosier'in solda Dorukhan'ın ise sağ bekte forma giymesi bekleniyor.