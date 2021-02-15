15 Şubat 2021, Pazartesi
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Sergen Yalçın'dan oyuncularına net uyarı: Hata lüksümüz yok!

kritik maçına hazır... Beşiktaş'ın hocası , Gençlerbirliği maçının son çalışmasından sonra oyuncularıyla toplantı yaptı. , “G.Birliği son sıralarda olabilir. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. 90 dakika ciddiyet şart” diye konuştu.

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Giriş Tarihi: 15.02.2021
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Sergen Yalçın'dan oyuncularına net uyarı: Hata lüksümüz yok!

'ın hocası , maçının son çalışmasından sonra oyuncularıyla toplantı yaptı. , "Gençlerbirliği son sıralarda olabilir. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. 90 dakika ciddiyet şart" diye konuştu.

ERKEN GOL BULMAMIZ ŞART
Maça hızlı bir giriş yapmaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu tip rakiplere karşı golü erken bulmamız gerekiyor" dedi.

SİZE GÜVENİM SONSUZ
Sergen , "Şampiyonluk yolunda hataya yer yok. En iyisini yapacağınızdan şüphem yok" şeklinde konuştu.

-BEYAZLILAR'DA OĞUZHAN ŞOKU!
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde büyük şok… Siyah- Beyazlılar'da antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden 'un alt baldır arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Oğuzhan'ın yaklaşık 3 hafta sonra sahalara dönebileceği açıklandı.

KART SINIRINDA 3 OYUNCU VAR
Beşiktaş'ta , ve kart sınırında. 3 oyuncu bugün kart görürlerse maçında yoklar.

DORUKHAN SAĞDA ROSIER SOLDA
Beşiktaş'ta eksikler nedeniyle bugün sağ bek Rosier'in solda Dorukhan'ın ise sağ bekte forma giymesi bekleniyor.

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