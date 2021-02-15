15 Şubat 2021, Pazartesi
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Inter, Lazio'yu yenerek Serie A'nın yeni lideri oldu

’nin (Serie A) 22. haftasında Inter, konuk ettiği 'yu 3-1 yendi. Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile ligin iddialı ekiplerinden Lazio karşılaştı.

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Giriş Tarihi: 15.02.2021
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Inter, Lazio'yu yenerek Serie A'nın yeni lideri oldu

Maçın 20. dakikasında Laziolu 'in rakibi 'e ceza sahası içinde yaptığı hareket nedeniyle hakem , penaltı noktasını gösterdi.

Inter'in Belçikalı golcüsü , 22. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirerek, ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının son anlarında Lukaku, 45. dakikada bir gol daha atarak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Bu gol, Lukaku'nun kariyerindeki 300. golü oldu.

Inter, devreye 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıda, konuk başkent takımı, 61. dakikada Gonzalo Escalante ile farkı 1'e indirdi, 2-1. Ancak ev sahibi ekipten bu gole yanıt gecikmedi ve Lautaro Martinez 64. dakikada skoru 3-1 yapan golü attı.

Mücadele başka gol olmayınca Inter, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Inter, puanını 50'ye yükseltti ve ezeli rakibi 'ın da haftayı puansız kapatmasıyla ligde liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Zirveye yaklaşmaya çalışan ise 40 puanla 7. sırada kalırken, bu sezon 6. yenilgisini aldı. Başkent takımının, 7 maçlık yenilmezlik serisi de bu maçla son buldu.

Ligin 22. haftasında oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Roma-Udinese: 3-0, Cagliari-Atalanta: 0-1, Sampdoria-Fiorentina: 2-1, Crotone-Sassuolo: 1-2.

22. hafta, bu akşam oynanacak Hellas Verona-Parma maçıyla tamamlanacak.

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