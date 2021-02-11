Son dakika Beşiktaş haberleri bugün | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş transfer açıklaması

'TATLI İLE GÖRÜŞECEĞİZ'

Kulüpler Birliği'nde geçen hafta Mehmet Sepil'in yerine başkanlık görevine seçilen Ahmet Nur Çebi önümüzdeki günlerde Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı ile bir araya geleceklerini bildirdi.Kulüplerin hakem hataları ve VAR'la ilgili ciddi şikayetleri olduğunu aktaran Başkan Çebi, "Hakemlerle ilgili düşüncem çok net. Yeter ki art niyetle yol kesme olmasın. Buna karşın hakemlerimiz hata yapmaya devam ediyor, büyük sorun olarak önümüze çıkıyorlar. Bu sadece bizim için geçerli bir şey değil, tüm kulüpler bundan rahatsızlar, . Hassas bir konu, hakemler daha dikkatli olmak ve hata yapmamak zorundalar. Öncelikle şu VAR sistemine bir açıklık getirmek şart. VAR'a ne zaman gidilir, ne zaman gidilmez? Yani ortada bir çifte standart var, bundan kurtulmamız şarttır. Gidilmesi gereken pozisyonlarda gidilmiyor, böyle bir şey olabilir mi? Nerede kaldı standart. VAR konusuna açıklık getirilmesi şart, bir standart olması konusunda MHK'nın duruma el koyması gerekiyor" diye konuştu.