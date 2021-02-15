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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray haberleri | Mostafa Mohamed fırtınası! Gözü o rekorda Son dakika: Galatasaray haberleri | Mostafa Mohamed fırtınası! Gözü o rekorda Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı takımın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, tüm dikkatleri üzerine çekti. Çıktığı 4 maçta da 4 gol atan yıldız oyuncu, Bafetimbi Gomis'i yakaladı. Mohamed'in bu performansı devam ederse Süper Lig'in 26 yıllık o rekoru egale edilecek. Giriş Tarihi: 15.02.2021 11:34 Galatasaray'ın ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Türkiye kariyerine kusursuz bir başlangıç yaptı. GALERİ DEVAM EDİYOR Son olarak Kasımpaşa ağlarını sarsan ve sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren isim olan 23 yaşındaki santrfor, Galatasaray'a geldiği günden bu yana süre aldığı 4 karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi. Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşayan Mostafa Mohamed, Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da rakip fileleri havalandırdı. BAFETIMBI GOMIS'İ YAKALADI
Hürriyet'in derlediği habere göre; Mostafa Mohamed, Bafetimbi Gomis'ten sonra forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.
Bafetimbi Gomis, 2017 yılında sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk 5 Süper Lig maçına tam 7 gol sığdırmıştı. Deneyimli golcü sırasıyla Kayserispor (2), Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa (2) maçlarında fileleri havalandırmıştı. Gomis, bu maçlarda ayrıca 2 de asist yapmıştı.