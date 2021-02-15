Son dakika: Galatasaray haberleri | Mostafa Mohamed fırtınası! Gözü o rekorda

Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı takımın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, tüm dikkatleri üzerine çekti. Çıktığı 4 maçta da 4 gol atan yıldız oyuncu, Bafetimbi Gomis'i yakaladı. Mohamed'in bu performansı devam ederse Süper Lig'in 26 yıllık o rekoru egale edilecek.

Giriş Tarihi: 15.02.2021 11:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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