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Son dakika: Galatasaray haberleri | Mostafa Mohamed fırtınası! Gözü o rekorda

Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı takımın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, tüm dikkatleri üzerine çekti. Çıktığı 4 maçta da 4 gol atan yıldız oyuncu, Bafetimbi Gomis'i yakaladı. Mohamed'in bu performansı devam ederse Süper Lig'in 26 yıllık o rekoru egale edilecek.

Giriş Tarihi: 15.02.2021 11:34
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Son dakika: Galatasaray haberleri | Mostafa Mohamed fırtınası! Gözü o rekorda
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Türkiye kariyerine kusursuz bir başlangıç yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Galatasaray haberleri | Mostafa Mohamed fırtınası! Gözü o rekorda
Son olarak Kasımpaşa ağlarını sarsan ve sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren isim olan 23 yaşındaki santrfor, Galatasaray'a geldiği günden bu yana süre aldığı 4 karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi.
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Son dakika: Galatasaray haberleri | Mostafa Mohamed fırtınası! Gözü o rekorda
Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşayan Mostafa Mohamed, Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da rakip fileleri havalandırdı.
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Son dakika: Galatasaray haberleri | Mostafa Mohamed fırtınası! Gözü o rekorda

BAFETIMBI GOMIS'İ YAKALADI

Hürriyet'in derlediği habere göre; Mostafa Mohamed, Bafetimbi Gomis'ten sonra forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

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Son dakika: Galatasaray haberleri | Mostafa Mohamed fırtınası! Gözü o rekorda
Bafetimbi Gomis, 2017 yılında sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk 5 Süper Lig maçına tam 7 gol sığdırmıştı. Deneyimli golcü sırasıyla Kayserispor (2), Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa (2) maçlarında fileleri havalandırmıştı. Gomis, bu maçlarda ayrıca 2 de asist yapmıştı.